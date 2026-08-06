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Dünya

Trump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu

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Trump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir etkinlikte ilginç anlar yaşadı. Sahneden düşmesini önlemek için küçük bir çocuğun peşinden koşan Trump'ın "Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum." demesi çok konuşuldu.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu.

İran gündemine değinen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini hatırlatarak "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı" başlatmaya hazır olduklarını, ancak Körfez liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladıkları saldırıları askıya aldığını söyledi.

Trump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu
Başlık ResmiTrump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu

"İRAN'I SERT ŞEKİLDE VURMAYA HAZIRIZ"

"Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ama bize saygı gösteriyorlar." diyen Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı "sert şekilde" vurmaya hazır olduklarını tekrarladı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir defa daha dile getirerek, temel amaçlarının bu olduğunu savundu.

Trump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu
Başlık ResmiTrump sahnede küçük çocuğun peşinden koştu! Söyledikleri ise gündem oldu

SAHNEDE İLGİNÇ ANLAR

Öte yandan Trump, sahneye çıkan küçük bir çocuğun düşmesini önlemek için peşinden koştu. Çocuğu durduran Trump sonrasında kalabalığa "Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum." dedi. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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