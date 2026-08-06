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Var Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı? Bankanın teklifini kabul etti

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Var Mısın Yok Musun'un 4 Ağustos tarihli bölümünde yarışan Buse Arık, yarışma boyunca yaptığı kutu seçimleri ve finalde aldığı kritik kararla gündeme geldi. Bankadan gelen son teklifin ardından yarışmadan ayrılan Buse'nin kazandığı ödül ve kutusundaki para miktarı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı?

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Var Mısın Yok Musun'un 28. bölümünde yarışmacı koltuğunda Buse Arık oturdu. Yarışma boyunca yüksek ödül ihtimalini koruyan Buse, final turunda bankanın teklifini değerlendirdi. Verdiği kararın ardından hem kazandığı ödül hem de kutusunda kalan tutar izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

VAR MISIN YOK MUSUN BUSE NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 4 Ağustos 2026 tarihli bölümünde yarışan 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın kazandığı miktar merak edildi. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında kutularını açmaya devam eden Buse Arık, bankadan gelen düşük teklifleri kabul etmeyerek oyuna devam etti. Final turuna gelindiğinde ise bankadan 830 bin TL teklif geldi. Bir süre düşünen yarışmacı, teklifi kabul ederek yarışmadan ayrılma kararı aldı. Böylece Buse Arık, Var Mısın Yok Musun'dan 830 bin TL ödülle ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı? Bankanın teklifini kabul etti
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı? Bankanın teklifini kabul etti

BUSE'NİN KUTUSUNDA NE KADAR ÇIKTI?

Buse Arık'ın yarışmada en çok konuşulan anı ise bankanın teklifini kabul ettikten sonra kutusunda kalan ödülün açıklanması oldu. Yarışmacı risk alarak kutusunu açmayı tercih etmedi ve 830 bin TL'lik banka teklifini kabul etti.

Var Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı? Bankanın teklifini kabul etti
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Buse ne kadar kazandı? Bankanın teklifini kabul etti

Program sonunda yapılan açıklamaya göre Buse kendi kutusunu seçmiş olsaydı 500 bin TL kazanacaktı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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