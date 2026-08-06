Bursa’da bir kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontroller sonucu 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kadının rahat tavırları, gazetecilere verdiği cevaplar ve polisle yaşadığı diyalog ise kazanın önüne geçti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü kadın sürücü şaşırttı! Hareketlerine kimse anlam veremedi

Kazada yara almadan kurtulan sürücünün yapılan kontrolde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü kadın sürücü şaşırttı! Hareketlerine kimse anlam veremedi

SÖYLEDİKLERİ VE TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Karıştığı kazayı hatırlamayarak gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sana ne" cevabını verdi. Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.

Alkollü kadın sürücü şaşırttı! Hareketlerine kimse anlam veremedi

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Olay yerine gelen çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.

Alkollü kadın sürücü şaşırttı! Hareketlerine kimse anlam veremedi

EHLİYETİ KAPTIRDI, PARA CEZASI DA KESİLDİ

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, 25 bin lira idari ceza da uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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