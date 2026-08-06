Yöntemleri aynı! Çikolata kutusuyla rüşvet vurgunu

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen 'çikolata kutusunda rüşvet' yönteminin Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı belirlendi. Tanık beyanlarına göre Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da olduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık ifadeleri, belediyedeki devasa usulsüzlük ağını ortaya çıkardı. Soruşturma detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA RÜŞVET

Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet aldı. Bu yöntemle Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği iddia edildi.

GİZLİ ODADA ÖDEME

Sabah'ta yer alan habere göre etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını söyledi. Sorunu çözmek için Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Alkaya, oda içerisinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini belirtti. Alkaya, iskan onayını alabilmek için 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini ifade etti.

250 MİLYON TL'LİK İMAR PAZARLIĞI

Dosyadaki iddialara göre, 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesinde imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yapıldı. Müşteki Kürşat Kaya, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin ile konutlar için 70 milyon TL, ticari alanlar için 180 milyon TL karşılığında anlaşıldığını iddia etti.

Soruşturmaya giren 11 dakika 22 saniyelik bir ses kaydında ise rüşvetin adının "bağış" olarak değiştirildiği görüldü. Bir müteahhit, belediye yetkililerinin "Bağışta bulunmazsan iskanı vermeyiz" diyerek kendisinden 100 milyon TL tutarında televizyon ve bilgisayar gibi ürünler talep ettiğini söyledi.

Erdal Beşikçioğlu

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN RÜŞVET PAZARLIĞI

Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz, Ozan Yiğit'in makam odasındaki görüşme sırasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da odaya girdiğini öne sürdü. Karadeniz, Beşikçioğlu'nun kendisine "Parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu, 8 bin dolar ödediğini söyleyince "1 milyon 500 bin TL vereceksin" diyerek odadan çıktığını iddia etti.

Karadeniz, rüşvet paralarının Mutlu Kerimoğlu'nda toplandığını, İmar Müdürü Serpil Zengin'in ise düzenli aralıklarla İstanbul'a giderek bu paraları orada pay ettiğini öne sürdü.

ORGANİZATÖRE KEPÇELİ ŞANTAJ

Soruşturmadaki bir diğer vahim iddia ise organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin TL arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL nakit para ve 3 milyon TL değerinde stant alanı talep ettiğini belirten Şanalan, ödemeyi yapamayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi. Zabıta ekiplerinin "Alanı kazarız, sahne önüne kamyon çekeriz" tehditleri üzerine etkinlik iptal edildi. 18 ila 22 milyon TL zarara uğrayarak iflas ettiğini belirten Şanalan, topladığı tüm delillerle savcılığa başvurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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