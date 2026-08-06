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Dünya

Hürmüz Boğazı’nda gerilim bitmiyor! Tanker yakınında patlama duyuldu

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Hürmüz Boğazı’nda gerilim bitmiyor! Tanker yakınında patlama duyuldu

Umman’ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi esnasında gemi yakınında iki patlama sesi duyulduğu belirtildi.

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ABD ve İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açmayı sürdürüyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman'ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında gemi yakınında iki patlama sesi duyulduğu belirtildi.

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GEMİ KAPTANI RAPOR ETTİ

Olayın gemi kaptanı tarafından rapor edildiği aktarılarak, "Mürettebatın ve geminin güvende olduğu doğrulanmış, herhangi bir çevresel hasar bildirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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