İSKİ'nin İstanbul genelinde yürüttüğü planlı altyapı ve vana yenileme çalışmaları nedeniyle 6 Ağustos 2026 Perşembe günü birçok ilçede su kesintisi uygulanıyor. Esenyurt, Ümraniye, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Çatalca'da yaşayan vatandaşlar kesintinin ne zaman sona ereceğini ve suların hangi saatte geleceğini araştırıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5-6 Ağustos tarihlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve vana yenileme çalışmaları ile Ümraniye'deki ana isale hattı modernizasyonu nedeniyle çok sayıda mahallede su verilemiyor. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

6 Ağustos Perşembe günü Esenyurt'ta Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilen revizyon ve vana yenileme çalışmaları nedeniyle ilçedeki birçok mahallede geçici süreyle su hizmeti durduruldu. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye kontrollü şekilde yeniden su verileceğini bildirdi. Planlı su kesintisi 5 Ağustos 2026 saat 23.00'te başladı ve 6 Ağustos 2026 saat 19.00'da sona erecek.

Etkilenen mahalleler: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemsettin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Merkez, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri.

İSKİ Esenyurt, Ümraniye, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek? 6 Ağustos İstanbul su kesintisi

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ilçesinde ana isale hattında gerçekleştirilen modernizasyon ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanıyor. Ümraniye'deki planlı kesinti 5 Ağustos saat 22.00'de başladı. İSKİ'nin duyurusuna göre çalışmaların 6 Ağustos saat 12.00'de tamamlanması bekleniyor.

Etkilenen mahalleler: Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahalleleri.

İSKİ Esenyurt, Ümraniye, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek? 6 Ağustos İstanbul su kesintisi

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Avcılar'daki planlı su kesintisi de Avrupa Yakası'ndaki diğer ilçelerle aynı saatlerde uygulanıyor. Buna göre kesinti 5 Ağustos saat 23.00'te başladı ve 6 Ağustos saat 19.00'da sona erecek. İSKİ, vatandaşların çalışmalar süresince su ihtiyacına yönelik gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.

Etkilenen mahalleler: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri.

İSKİ Esenyurt, Ümraniye, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek? 6 Ağustos İstanbul su kesintisi

BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Başakşehir, Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca su kesintisi 5 Ağustos 2026 saat 23.00'te başladı ve 6 Ağustos 2026 saat 19.00'da sona erecek.

Etkilenen Mahalleler:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

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