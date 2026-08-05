Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun mirası yargıya taşındı. Barış Manço'nun ailesi telif gelirlerinin gasbedildiği iddiasıyla Emre Grafson Müzik'e dava açtı.

Barış Manço'nun yasal mirasçıları Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço, Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müzik'e telif hakları nedeniyle dava açtı.

Manço’nun mirasçıları İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açtıkları davada sanatçının tüm külliyatının kendilerine iade edilmesini talep etti.

Barış Manço'nun ailesi dava açtı! Müzik mirası yargıya taşındı

"İYİ NİYETLE VERMİŞTİK"

Hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatının ardından eşi Lale Manço sürecin eserlerin doğru bir şekilde yönetileceğini düşünerek iyi niyetle şirkete verdikleri geniş yetkili muvafakatnamelerle başladığını ifade etti.

Barış Manço'nun ailesi dava açtı! Müzik mirası yargıya taşındı

Ailenin, eserlerin kötüye kullanıldığını, özellikle dijital platformlarda elde edilen telif gelirlerinin kendilerine ödenmediğini tespit etmelerinin ardından dostane bir şekilde girişimde bulundukları ancak yaklaşımlarının sonuçsuz kalmasıyla konunun yargıya taşınması kararı verdikleri öğrenildi.

Barış Manço'nun ailesi dava açtı! Müzik mirası yargıya taşındı

Barış Manço’nun ailesinin avukatı Abdi Bişar Alınak konnuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pek çok sanatçı ve hak sahibi, yıllar önce eserlerinin korunacağı, doğru şekilde yönetileceği ve haklarının gözetileceğine inanarak yapım şirketlerine güvendi ve çeşitli sözleşmeler imzaladı. Aradan geçen yıllarda, eserlerden doğan telif gelirlerinin kısmen veya tamamen hak sahiplerine ile mirasçılarına ödenmemesi nedeni ile birçok müvekkilimiz adına hukuki süreç başlattık. Barış Manço mirasçıları da aynı güvenle, eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler vermişti, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda. Dostça çözüm arayışları ise bir türlü sonuçlanmadı. Bu nedenle Barış Manço mirasçılarının eserlerden doğan telif haklarını alabilmesi için yargı mercilerine başvurulmuştur. Süreç devam etmektedir" sözlerine yer verdi.

Barış Manço'nun ailesi dava açtı! Müzik mirası yargıya taşındı

Manço’nun Türk müziğine kazandırdığı eserlerin haklarının yeniden Manço Ailesi’ne teslim edilmesi istendi.

Öte yandan 2003 yılından davanın sonuçlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müzik’in elde ettiği gelirlerin tespit edilmesi, bu tutarın da tazminat olarak mirasçılara ödenmesi talep edildi.

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