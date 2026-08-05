Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu

ABD, Meksika’nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) elebaşları ve ortaklarının başları için 100 milyon dolardan fazla ödül koydu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu
Başlık ResmiABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu

BAŞLARINA 100 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULDU

Ülkesinin Meksika'daki CJNG'yi "avladığını, dağıttığını ve yok ettiğini" savunan Rubio, "ABD Dışişleri Bakanlığı, (CJNG) liderlerinin ve ortaklarının yakalanmasını ve/veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için toplam 100 milyon dolardan fazla ödül sunuyor." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Meksika kartelinde kanlı veraset yarışı başladı! Yeni lider adayı
DÜNYA

Meksika kartelinde kanlı veraset yarışı başladı! Yeni lider adayı 'El Yogurt' Türk mü?

65 KİŞİYE VİZE KISITLAMASI GETİRİLDİ

Rubio, bu kapsamda ayrıca 65 kişiye vize kısıtlaması getirdiklerini ve kartelle bağlantılı kişilerin aile üyeleri ve ortaklarının 26 vizesini iptal ettiklerini belirtti.

ABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu
Başlık ResmiABD ava çıktı! Başlarına 100 milyon dolardan fazla ödül konuldu

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana "terör örgütü" olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Meksika'da şubat ayında federal güvenlik güçleri tarafından CJNG'ye yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş, çıkan çatışmada CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürülmüştü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi:
Salah şaşkınlığını gizleyemedi: "Böylesini ilk kez gördüm"
Kaydet
İsrail’den Lübnan’da tahliye emri! 1500 kişi risk altında
İsrail’den Lübnan’da tahliye emri!
Kaydet
Fenerbahçeli yıldız sedyeyle oyundan çıktı
Fenerbahçeli yıldız sedyeyle oyundan çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.