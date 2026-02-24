Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nde liderlik savaşı başladı. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun öldürülmesinin ardından gözler haleflere çevrildi. Adaylar arasında adı geçen El Yogurt lakaplı ismin kimliği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Meksika ordusunun düzenlediği operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından kartel içinde yeni lider arayışı başladı.

ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun ölümünün ardından gözler muhtemel haleflere çevrildi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre kartelin başına geçebilecek isimlerden biri “El Yogurt” lakaplı 29 yaşındaki İbrahim Ambriz Cano.

Meksika kartelinde kanlı veraset yarışı başladı! Yeni lider adayı 'El Yogurt' Türk mü?

"EL YOGURT" TÜRK MÜ?

"El Yogurt" lakabıyla anılan Cano, sosyal medyada da tartışmalara neden olduç İspanyolcada “yoğurt” anlamına gelen bu lakabın Türk kökenli olup olmadığı soruları gündeme geldi. İddialara göre söz konusu isim yalnızca bir takma ad. Operasyonel birime atıfla kullanılıyor.

Meksika basını, El Yogurt’un El Mencho’nun "kişisel ölüm mangasını" yöneten isim olduğunu ve eski Kolombiyalı askerlerden oluşan "Operativa Yogurt" adlı silahlı yapıyı komuta ettiğini yazdı.

KARTELDE KANLI VERASET SÜRECİ

2025 yılında düzenlenen bir operasyondan kaçmayı başaran El Yogurt’un, Meksika’nın güneybatısındaki silahlı hücreleri kontrol ettiği ve kartelin askeri kapasitesinde etkili olduğu öne çıkarıldı.

Uzmanlara göre liderlik koltuğuna oturabilecek en güçlü adaylardan biri.

Kartel içinde öne çıkan bir diğer isim ise El Mencho’nun üvey oğlu Juan Carlos Valencia Gonzalez. "El 03" lakabıyla bilinen Gonzalez’in kartelin kara para aklama ağında önemli rol oynuyor.

El Mencho’nun ölümünün ardından Baja California’dan Oaxaca’ya kadar 85 noktada yol kapatma eylemi yapıldığı, 27 güvenlik noktasına saldırı düzenlendiği iletildi.

Meksika güvenlik güçleri çıkan çatışmaların ardından durumu kontrol altına almış gözüküyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ülkede sükunetin sağlandığını duyurdu.

