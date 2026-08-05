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Yeni Parti'li isim gözaltına alındı! Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında rüşvet soruşturması

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Yeni Parti'li isim gözaltına alındı! Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında rüşvet soruşturması
Fotoğraf Başlığı Yeni Partili isim gözaltına alındı! Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında rüşvet soruşturması

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada yeni bir gözaltı kararı uygulandı.

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper
Başlık ResmiYeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

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Soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında da işlem yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Gözaçan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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