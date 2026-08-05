2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde geri sayım sürüyor. Üniversite tercihlerine devam eden milyonlarca aday, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözünü ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS takvimine göre tercih işlemleri belirlenen tarihe kadar devam edecek. Ancak merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman bitecek, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS tercihleri için son gün 10 Ağustos!

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Üniversite tercih işlemleri tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2025 YKS tercih sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2026 yılı yerleştirme sonuçlarının da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanmasını bekleniyor. Sonuç tarihi kesinleştiğinde ÖSYM tarafından resmi duyuru yapılacak.

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS tercihleri için son gün 10 Ağustos!

YKS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS tercihleri için son gün 10 Ağustos!

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2026?

2026 YKS ek tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Üniversitelere kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından ek yerleştirme takviminin duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme tercihlerini 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında almıştı. Bu nedenle 2026 yılında da ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının ardından Eylül 2026 ayında başlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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