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Dünya

ABD’den dikkat çeken İran kararı! Yaptırım listesinden çıkarıldı

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ABD’den dikkat çeken İran kararı! Yaptırım listesinden çıkarıldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü’ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketini, şirkete ait uçakları ve firma sahibini listeden çıkardı. ABD-İran müzakereleri sürerken alınan karar dikkat çekti.

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ABD Hazine Bakanlığı, ABD-İran müzakereleri sürerken terörle mücadele yaptırımlarının yer aldığı internet sayfasında bir güncelleme yaptı.

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YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Buna göre bakanlık, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Kudüs Gücü'ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak'a ait hava yolu şirketi "Fly Baghdad"ı, şirkete ait uçakları ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı.

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Söz konusu karar daha çok Irak'ı ilgilendiren bir adım olsa da İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir yapının yaptırım listesinden çıkarılması dikkat çekti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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