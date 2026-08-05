Mohamed Salah saat kaçta Trabzon'a gelecek? Trabzonspor Salah'ın Trabzon Havalimanı’nda olacağı saati duyurdu

Trabzonspor'un transferinde anlaşma sağladığı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah için bordo-mavili camiada büyük heyecan yaşanıyor. İstanbul'daki işlemlerini tamamlayan Mısırlı yıldızın Trabzon'a geliş saati kulüp tarafından duyurulurken, taraftarlar havalimanındaki karşılama için hazırlıklara başladı. Peki Mohamed Salah saat kaçta Trabzon'a gelecek? İşte detaylar...

Bordo-mavili kulüp, resmi açıklamayla hem Salah'ın Trabzon Havalimanı'na varış saatini paylaştı hem de karşılama organizasyonuna katılacak taraftarlara önemli uyarılarda bulundu. İşte Mohamed Salah'ın Trabzon programına ilişkin detaylar...

Mohamed Salah saat kaçta Trabzona gelecek? Trabzonspor Salahın Trabzon Havalimanı’nda olacağı saati duyurdu

MOHAMED SALAH SAAT KAÇTA TRABZON'A GELECEK?

Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre Mohamed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00'de Trabzon Havalimanı'nda olması bekleniyor.

İstanbul'daki sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin ardından Trabzon'a hareket edecek olan yıldız futbolcu, bordo-mavili taraftarlarla ilk kez Trabzon'da bir araya gelecek.

Mohamed Salah saat kaçta Trabzona gelecek? Trabzonspor Salahın Trabzon Havalimanı’nda olacağı saati duyurdu

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARA ÖNEMLİ UYARI

Kulüp, havalimanında yoğun katılım beklenmesi nedeniyle taraftarlara ulaşım konusunda çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla havalimanına gelecek taraftarların mümkün olduğunca özel araç kullanmamaları istendi.

Ayrıca hem sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hem de havalimanındaki uçuş trafiğinin aksamaması için yoğun şekilde meşale yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Trazonspor tarafından yapılan duyuru;

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU Mohamed Salah, bu akşam saat 20.00’de Trabzon Havalimanı’nda olacaktır. Havalimanına gelecek taraftarlarımızın, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla mümkün olduğunca özel araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Ayrıca, hem sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hem de havalimanındaki uçuş trafiğinin aksamaması adına yoğun miktarda meşale yakılmaması büyük önem taşımaktadır. Karşılama organizasyonunun güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet adına teşekkür ederiz.

Mohamed Salah saat kaçta Trabzona gelecek? Trabzonspor Salahın Trabzon Havalimanı’nda olacağı saati duyurdu

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Trabzonspor, Mohamed Salah için düzenlenecek taraftara açık imza töreninin 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Organizasyon, bordo-mavili takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta yapılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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