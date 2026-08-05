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Spor

Altay Bayındır'da anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi

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Altay Bayındır'da anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın yeni takımının Celta Vigo olduğu iddia edildi.

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İngiliz devi Manchester United'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Altay Bayındır, rotayı İspanya'ya kırdı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Milli eldivenin sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.

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Başlık ResmiAltay Bayındır

KISA SÜRE İÇİNDE İSPANYA'YA GİDECEK

Milli file bekçisinin sağlık kontrolünden geçmek ve Celta Vigo ile sözleşme imzalamak için kısa süre içinde İspanya'ya gideceği ifade edildi.

MANCHESTER'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 6 karşılaşmada görev alabildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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