Altay Bayındır'da anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın yeni takımının Celta Vigo olduğu iddia edildi.

İngiliz devi Manchester United'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Altay Bayındır, rotayı İspanya'ya kırdı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Milli eldivenin sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.

Altay Bayındır

KISA SÜRE İÇİNDE İSPANYA'YA GİDECEK

Milli file bekçisinin sağlık kontrolünden geçmek ve Celta Vigo ile sözleşme imzalamak için kısa süre içinde İspanya'ya gideceği ifade edildi.

MANCHESTER'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 6 karşılaşmada görev alabildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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