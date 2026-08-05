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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kral II. Abdullah ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kral II. Abdullah ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı için Ürdün’e gitti. Fidan, başkent Amman’da Kral II. Abdullah ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Ürdün’ün başkenti Amman'daki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kral II. Abdullah ile bir araya geldi
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kral II. Abdullah ile bir araya geldi

ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafında kabul edildi. Bakan Fidan, Ürdün’deki temasları kapsamında Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı’nın yanı sıra Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılmıştı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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