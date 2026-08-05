Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kral II. Abdullah ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı için Ürdün’e gitti. Fidan, başkent Amman’da Kral II. Abdullah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Ürdün’ün başkenti Amman'daki temaslarını sürdürüyor.
ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafında kabul edildi. Bakan Fidan, Ürdün’deki temasları kapsamında Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı’nın yanı sıra Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılmıştı.
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