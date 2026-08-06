ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.
North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.
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ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU
Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgede silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı.
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ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.