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Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.

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North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

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Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgede silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı.

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Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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