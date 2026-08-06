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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni inşaat maliyet bedelleri belli oldu

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni inşaat maliyet bedelleri belli oldu
Fotoğraf Başlığı Resmi Gazetede yayımlandı! Yeni inşaat maliyet bedelleri belli oldu

2027 yılında emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle güncellendi. Meskenlerden otel, fabrika ve hastanelere kadar tüm yapı türleri için yeni maliyet sınırları belirlendi.

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Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

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BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ SINIF İNŞAATLARIN MALİYETLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira, birinci sınıf inşaatlar için 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için bin 269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira, basit inşaatlar için 604,1 lira ile 3 bin 856,64 lira arasında olacak.

Resmi Gazetede yayımlandı! Yeni inşaat maliyet bedelleri belli oldu
Başlık ResmiResmi Gazetede yayımlandı! Yeni inşaat maliyet bedelleri belli oldu

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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