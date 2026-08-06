Trabzonspor'da Salah etkisi ilk günden başladı: Yok satıyor!

Trabzonspor’un süper yıldızına kral karşılama. Avrupa basınının “Çılgınlık”, “Cesur hamle” ve “Türkiye’ye yeni bir kral geldi” manşetlerini attığı Mısırlı yıldız forma satışından kombine satışına kadar her şeye etki etmeye başladı.

Ve Muhammed Salah önce İstanbul’da ardından Trabzon’da. Mısırlı yıldız için hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Trabzonspor taraftarı öğlen özel uçakla İstanbul’a inecek dünyaca ünlü yıldızı karşılamak için havalimanına akın etti. Yüzlerce taraftarın karşıladığı ve tatlı bir mutluluk yaşayan Salah, güvenlik çemberini açarak taraftarla buluştu. Kendini bekleyen hayranlarıyla üçlü çektiren Salah daha sonra sağlık kontrolünden geçti.

ÖZEL SÜİT TAHSİS EDİLDİ

Başkan Ertuğrul Doğan’ın ofisine geçen Salah akşam saatlerinde de Trabzon’a indi ve şehirde kendisi için müthiş bir karşılama töreni düzenlendi. Taraftarın bağrına bastığı ve tezahüratlarla karşıladığı ünlü isim bu ilgi ve sevgi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken çok doğru bir karar verdiğini ifade etti. Trabzon’da iş adamları da Salah için seferber olup yıldız oyuncuya bir otelde özel suit tahsis etti.

Muhammed Salah'a dev karşılama

TERCİHİ ŞAŞIRTTI!

Dünya basınında Salah ile ilgili L’Equipe: “Trabzon’da Salah çılgınlığı!”, Foot Mercato: “Trabzonspor yeniden şampiyonluğu almak istiyor. Cesur bir hamle”, The Sun: “Dünya futbolunu şoke eden transfer”, Diario AS: “Trabzon’da eşi benzeri görülmemiş bir karşılama. Türkiye’ye yeni bir kral geldi” yorumlarında bulundu. Salah’ın Suudi Arabistan’dan gelen astronomik tekliflere rağmen Trabzon’u tercih ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mohamed Salah'ın imza töreninin günü ve saati açıklandı

Muhammed Salah'a dev karşılama

KOMBİNELERE İLGİ

Salah’ın Trabzon ve kulüp ekonomisine de etkisi kısa sürede kendini gösterdi. Forma satışlarına başlanan Mısırlı oyuncunun transferinin açıklanmasının ardından 10 bine yakın kombinenin satıldığı ve kısa sürede de sezonluk kombinelerin tükeneceği ifade edildi. Şehirde de büyük bir hareketlilik vardı. Yönetim, vizyon anlamında büyük ses getiren bu transferi paraya çevirmek için ekstra paketler çıkaracak.

Muhammed Salah'a dev karşılama

"BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM!"

Trabzon’a ayak basan Salah ilk açıklamasında, “Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa’da başarılı olmak için çok çalışacağım” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası