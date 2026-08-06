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Üniversite tercih sonuçlarında son durum... YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite tercih sonuçlarında son durum... YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı Üniversite tercih sonuçlarında son durum... YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken gözler bir kez daha sonuç takvimine çevrildi. Tercihlerin değerlendirilmesi ardından sonuçlar online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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2026 YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercihlerini tamamlayan binlerce öğrenci ise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Adaylar tercih işlemlerini, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçlarında son durum... YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÜniversite tercih sonuçlarında son durum... YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayan YKS tercihleri , 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Bu tarihten sonra tercih ekranı kapanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 2025 YKS tercih sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2026 yılı yerleştirme sonuçlarının da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ağustos sonu, eylül ayının ilk haftası gibi ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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