Trabzonspor, Salah'ın maliyetini açıkladı: İmza ücreti ve "forma satış payı" belli oldu

Bordo-mavili kulüp, imza parasıyla birlikte Mohamed Salah'a yıllık 17 milyon euro garanti maaş verileceğini duyurdu. Mısırlı yıldız, kendi adını taşıyan kulüp lisanlı ürünlerinden yüzde 20 pay alacak. 34 yaşındaki futbolcunun menajerine de brüt tutanın yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile her sezon 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret üzerinden anlaşma sağladı. Menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

"İmaj hakları sözleşmesi" kapsamında, Salah özelinde satılacak kulüp lisanslı ürünlerinden oyuncuya yüzde 20 pay verileceği de duyuruldu.

Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

YILLIK 17 MİLYON EURO, ÜRÜN SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklama şöyle:

"Mohamed Salah'a her bir futbol sezonu için, 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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