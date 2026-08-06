Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor, Salah'ın maliyetini açıkladı: İmza ücreti ve "forma satış payı" belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bordo-mavili kulüp, imza parasıyla birlikte Mohamed Salah'a yıllık 17 milyon euro garanti maaş verileceğini duyurdu. Mısırlı yıldız, kendi adını taşıyan kulüp lisanlı ürünlerinden yüzde 20 pay alacak. 34 yaşındaki futbolcunun menajerine de brüt tutanın yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile her sezon 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret üzerinden anlaşma sağladı. Menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

"İmaj hakları sözleşmesi" kapsamında, Salah özelinde satılacak kulüp lisanslı ürünlerinden oyuncuya yüzde 20 pay verileceği de duyuruldu.

Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Başlık ResmiMohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖZEL | Trabzonspor
SPOR

ÖZEL | Trabzonspor'un eski hocaları, Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Salah'ın futbol hayatı uzayacak

YILLIK 17 MİLYON EURO, ÜRÜN SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklama şöyle:
"Mohamed Salah'a her bir futbol sezonu için, 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

ÖNERİLEN HABERLER
Liverpool efsanesi, Salah
SPOR

Liverpool efsanesi, Salah'ın tercihini sorguladı: Türkiye ligi için olay sözler!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sıcaklardan bunalanlara ilaç gibi uygulama: Sizi görüp gölgeden yürütüyor, otobüste bile serinletiyor!
Sıcaklardan bunalanlara ilaç gibi uygulama: Sizi görüp gölgeden yürütüyor, otobüste bile serinletiyor!
Kaydet
Mide bulandıran görüntüler: Tam satışa çıkacaktı! 200 kilosu da imha edildi
Tam satışa çıkacaktı! 200 kilo bozuk midye imha edildi
Kaydet
Benzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni
Benzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.