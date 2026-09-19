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Spor

Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4 golle devirdi

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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4 golle devirdi
Başlık ResmiBaşakşehir, Gençlerbirliğini 4 golle devirdi

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikada Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 7'ye çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR, 4 MAÇ SONRA KAZANDI

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Ligde sezona kazanarak başlayan turuncu-lacivertli takım, sonraki 4 maçta ise bir beraberlik ile 3 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, 6. haftada Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kötü gidişata son verdi ve milli araya moralli girdi.

İstanbul Başakşehir, bu sezon kazandığı 2 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Başakşehir - Gençlerbirliği
Başlık ResmiBaşakşehir - Gençlerbirliği

GENÇLERBİRLİĞİ, SON 3 MÜSABAKADA MAĞLUP OLDU

Başkent temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

İlk 3 maçında hanesine 7 puan yazdırarak sezona etkili bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, son 3 haftada ise istediği performansı sergileyemedi.

Kırmızı-siyahlılar, çıktığı son 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Başakşehir - Gençlerbirliği
Başlık ResmiBaşakşehir - Gençlerbirliği

SHOMURODOV, 6 MAÇIN 5'İNİ BOŞ GEÇMEDİ

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 5'inde fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi.

Gençlerbirliği maçında 2 gol kaydeden Özbek futbolcu; Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında ise birer kez ağları sarstı.

Turuncu-lacivertli takımda Selke ile Skov Olsen ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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