ÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz

Beşitaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1 yendiği maçta öne çıkan oyunculardan biri de Beninli futbolcu Junior Olaitan oldu. Mücadeleye iki asistle damga vuran 24 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı taraftarlardan tam not aldı. Beninli gazeteciler, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan genç yetenekle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Meslektaşlarımız, yıldız adayının gelişmeye devam edeceğine ve bir gün Avrupa’nın üst düzey takımlarında da forma giyebileceğine dikkat çekti.

Geçen sezonun devre arasında Göztepe’den Beşiktaş’a transfer olan Junior Olaitan, takımda henüz ilk yılı dolmadan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni sezonda şimdiye kadar çıktığı 12 resmî maçta 6 asist kaydeden ve çıkışını sürdüren Olaitan, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Beninli futbol muhabirleri, gelecek vaat eden ismin son dönemdeki etkileyici mücadelesiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Junior Olaitan

“SON PERFORMANSI UMUT VERİCİ”

SRTB muhabiri Sitanislas O. Linkpon, Süper Lig’in Junior Olaitan’a olan etkisini değerlendirerek, “Fransa'dan Türkiye'ye transferi, gelişimi açısından olumlu bir adımdı. Türk futbolu oldukça rekabetçi ve fiziksel olarak zorlayıcı; bu da özellikle baskıyla başa çıkma konusunda kendisini daha da geliştirmesine katkı sağlayabilir. Olaitan’ın büyük bir potansiyeli var. Teknik becerisi yüksek, pozisyon oluşturan ve oyun görüşü iyi olan bir oyuncu. Gol fırsatları oluşturma ve son pası verme yeteneği, en önemli güçlü yanlarından biridir. Son performansları oldukça umut vericiydi. 12 maçtaki 6 asisti, giderek artan etkisini gösteriyor. Marsilya'ya karşı sergilediği performans da üst düzeyde oynama becerisini doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan

“ÖZGÜVEN VE KARAKTER SERGİLİYOR”

Olaitan’ın teknik özelliklerinden bahseden Linkpon, “Türk futbolunun baskısına iyi uyum sağlıyor. Çalışma temposu oldukça etkileyici. İnsan bazen Olaitan’ın kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyor; bu gerçekten inanılmaz. Özgüven ve karakter sergiliyor. Ortaya koyduğu performanslar ise ona yavaş yavaş taraftarların saygısını kazandırıyor. Unutmamak gerekir ki Beşiktaş'a ilk geldiğinde taraftarlar onu bir ‘yıldız oyuncu’ gibi karşılamamıştı. Teknik beceri ve atak oluşturma açısından, Riyad Mahrez’i bir karşılaştırma örneği olarak gösterebilirim. Her ne kadar kendi tarzını hâlâ geliştiriyor olsa da, Olaitan’ın oyun içi bağlantıları kurma, pozisyon üretme ve topla fark oluşturma becerilerinde bazı belirgin benzerlikler bulunuyor.” diye konuştu.

Junior Olaitan

“RAKİBİNİN DENGESİNİ BOZUYOR”

Benin Sports Genel Direktörü Senankpon Perez Lekotan ise Beninli futbolcunun teknik özelliklerine vurgu yaparak, “Olaitan, gerçek teknik yeteneklere ve dikkat çekici bir oyun zekâsına sahip bir oyuncudur. Pas yeteneği, oyun görüşü, hareketliliği ve hatlar arasında oynayabilme becerisi sayesinde fark oluşturabilen bir futbolcu. Onunla ilgili özellikle takdir ettiğim şey ileriye dönük oynama yeteneği, dar alanlarda çözüm üretebilmesi ve takım arkadaşlarını elverişli pozisyonlara sokabilme yeteneğidir. Ayrıca rakip savunmaların dengesini bozmasını sağlayan bir üretkenliği de sahip. Junior'ın hâlâ önemli ölçüde gelişme potansiyeli var. Özellikle performans istikrarı ve kilit bölgelerdeki etkinliği konusunda aynı ciddiyet ve disiplinle çalışmaya devam ederse kariyerinde yeni seviyelere ulaşabilir.” dedi.

Junior Olaitan

“AVRUPA DEVLERİNDE DE FORMA GİYER”

24 yaşındaki yeteneğin bu gelişimini devam ettirdiği takdirde farklı bir seviyeye geçeceğini belirten Lekotan, “Beklentilerin yüksek ve medya baskısının yoğun olduğu Beşiktaş gibi bir kulüpte böyle bir hücum katkısı sergilemeyi başarmak umut verici bir durumdur. Olaitan'ın Beşiktaş'a hızlı adaptasyonu altı çizilmesi gereken bir olay. Yeni bir ortama, farklı bir futbol kültürüne, yeni beklentilere ve yoğun bir baskıya entegre olmak sağlam zihinsel özellikler gerektirir. O, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyme şansını artırabilecek niteliklere sahip. Yeni bir aşamaya geçebilmek için bu istikrarlı performansını uzun vadede sürdürmesi, karar verme becerisini daha da geliştirmesi, üst düzey rakipler karşısında etkinliğini koruması ve çeşitli taktiksel gerekliliklere uyum sağlama yeteneğini göstermesi gerekecektir. Olaitan’da en üst seviyeyi hedeflemek için gereken kapasite var. Bu ivmeyle devam ettiği takdirde Avrupa'da büyük hedefleri olan kulüplerin dikkatini doğal olarak çekecektir.” tespitinde bulundu.

Junior Olaitan

“SÜPER LİG ONUN İÇİN SIÇRAMA TAHTASI”

Benin Web TV muhabiri Paul Arnaud Deguenon da genç yıldız adayının Süper Lig tercihiyle isabetli bir karar verdiğinin altını çizerek, “Tıpkı benim gibi Porto-Novo'da doğmuş bir hemşehrimin, Ligue 2'den ayrılarak Beşiktaş gibi prestijli bir kulübe katılmasını görmek, sadece onun kişisel kariyeri adına değil, bir bütün olarak Benin futbolu adına da önemli bir adımdır. Süper Lig, Afrika'da da yakından takip edilen zorlu ve rekabetçi bir şampiyona. Junior'ın bir Beninli oyuncunun neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermesi için tam da ihtiyacı olan sıçrama tahtasının burası olduğuna inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

Junior Olaitan

“NADİR GÖRÜLEN FUTBOL ZEKÂSI VAR”

Olaitan’ın yeteneklerine vurgu yapan Deguenon, “Junior, böylesine genç bir oyuncuda nadir görülen bir futbol zekâsına her zaman sahip olmuştur. Oyun görüşü, son pasları ve doğru zamanda hızlanma yeteneği; Guépards forması giydiği zamanlar da dahil olmak üzere maçtan maça geliştirdiği niteliklerdir. O, kendisi için ön plana çıkmaya çalışan bir oyuncu değil, takım için oynayan biri. Bu, Benin futbol kültüründe köklü bir yere sahip olan bir değerdir ve büyük bir Avrupa kulübünde dahi bu değeri yansıtmaya devam etmektedir.” dedi.

Junior Olaitan

“MARSİLYA MAÇI GÜÇLÜ BİR MESAJ”

Beninli futbolcunun Avrupa Ligi’ndeki mücadelesini değerlendiren meslektaşımız, şöyle devam etti: “Marsilya gibi büyük bir kulübe karşı açılış golünün hazırlayıcısı olması güçlü bir mesaj veriyor. Benin artık en üst Avrupa seviyesinde etki oluşturabilecek oyuncular yetiştiriyor. Sahaya her adım attığında, bizden bir parçayı da beraberinde taşıyor. O; hiçbir zaman şöhret peşinde koşmayan, mütevazı ve çalışkan bir genç adam. Dünyanın neresinde oynarsanız oynayın, bu tür bir tutum taraftarlarla her zaman gerçek bir bağ kurmanızı sağlar.”

Junior Olaitan

“BECERİLERİ FRANCK KESSİE GİBİ”

Gelecek vadeden ismi dünyaca ünlü yeteneklerle karşılaştıran Paul Arnaud Deguenon, son olarak şunları söyledi: “Junior'ı tek bir oyuncuyla kıyaslamak zor çünkü oldukça kendine has bir profili var. Ancak bir isim vermem gerekirse savunma görevlerini asla ihmal etmeden sahayı kat etme ve ileri çıkma becerisi nedeniyle aklıma Franck Kessié gibi biri gelirdi. Bir Beninli olarak şunu da eklemek isterim ki Junior'da ekstra bir şeyler var. O, bir yol açıyor ve Beninli bütün genç oyuncu jenerasyonuna, memleketten yola çıkıp Avrupa futbolunun en zirvesine ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor.”