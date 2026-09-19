Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz
Başlık ResmiÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz

Beşitaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1 yendiği maçta öne çıkan oyunculardan biri de Beninli futbolcu Junior Olaitan oldu. Mücadeleye iki asistle damga vuran 24 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı taraftarlardan tam not aldı. Beninli gazeteciler, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan genç yetenekle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Meslektaşlarımız, yıldız adayının gelişmeye devam edeceğine ve bir gün Avrupa’nın üst düzey takımlarında da forma giyebileceğine dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Geçen sezonun devre arasında Göztepe’den Beşiktaş’a transfer olan Junior Olaitan, takımda henüz ilk yılı dolmadan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni sezonda şimdiye kadar çıktığı 12 resmî maçta 6 asist kaydeden ve çıkışını sürdüren Olaitan, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Beninli futbol muhabirleri, gelecek vaat eden ismin son dönemdeki etkileyici mücadelesiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“SON PERFORMANSI UMUT VERİCİ”

SRTB muhabiri Sitanislas O. Linkpon, Süper Lig’in Junior Olaitan’a olan etkisini değerlendirerek, “Fransa'dan Türkiye'ye transferi, gelişimi açısından olumlu bir adımdı. Türk futbolu oldukça rekabetçi ve fiziksel olarak zorlayıcı; bu da özellikle baskıyla başa çıkma konusunda kendisini daha da geliştirmesine katkı sağlayabilir. Olaitan’ın büyük bir potansiyeli var. Teknik becerisi yüksek, pozisyon oluşturan ve oyun görüşü iyi olan bir oyuncu. Gol fırsatları oluşturma ve son pası verme yeteneği, en önemli güçlü yanlarından biridir. Son performansları oldukça umut vericiydi. 12 maçtaki 6 asisti, giderek artan etkisini gösteriyor. Marsilya'ya karşı sergilediği performans da üst düzeyde oynama becerisini doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“ÖZGÜVEN VE KARAKTER SERGİLİYOR”

Olaitan’ın teknik özelliklerinden bahseden Linkpon, “Türk futbolunun baskısına iyi uyum sağlıyor. Çalışma temposu oldukça etkileyici. İnsan bazen Olaitan’ın kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyor; bu gerçekten inanılmaz. Özgüven ve karakter sergiliyor. Ortaya koyduğu performanslar ise ona yavaş yavaş taraftarların saygısını kazandırıyor. Unutmamak gerekir ki Beşiktaş'a ilk geldiğinde taraftarlar onu bir ‘yıldız oyuncu’ gibi karşılamamıştı. Teknik beceri ve atak oluşturma açısından, Riyad Mahrez’i bir karşılaştırma örneği olarak gösterebilirim. Her ne kadar kendi tarzını hâlâ geliştiriyor olsa da, Olaitan’ın oyun içi bağlantıları kurma, pozisyon üretme ve topla fark oluşturma becerilerinde bazı belirgin benzerlikler bulunuyor.” diye konuştu.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“RAKİBİNİN DENGESİNİ BOZUYOR”

Benin Sports Genel Direktörü Senankpon Perez Lekotan ise Beninli futbolcunun teknik özelliklerine vurgu yaparak, “Olaitan, gerçek teknik yeteneklere ve dikkat çekici bir oyun zekâsına sahip bir oyuncudur. Pas yeteneği, oyun görüşü, hareketliliği ve hatlar arasında oynayabilme becerisi sayesinde fark oluşturabilen bir futbolcu. Onunla ilgili özellikle takdir ettiğim şey ileriye dönük oynama yeteneği, dar alanlarda çözüm üretebilmesi ve takım arkadaşlarını elverişli pozisyonlara sokabilme yeteneğidir. Ayrıca rakip savunmaların dengesini bozmasını sağlayan bir üretkenliği de sahip. Junior'ın hâlâ önemli ölçüde gelişme potansiyeli var. Özellikle performans istikrarı ve kilit bölgelerdeki etkinliği konusunda aynı ciddiyet ve disiplinle çalışmaya devam ederse kariyerinde yeni seviyelere ulaşabilir.” dedi.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“AVRUPA DEVLERİNDE DE FORMA GİYER”

24 yaşındaki yeteneğin bu gelişimini devam ettirdiği takdirde farklı bir seviyeye geçeceğini belirten Lekotan, “Beklentilerin yüksek ve medya baskısının yoğun olduğu Beşiktaş gibi bir kulüpte böyle bir hücum katkısı sergilemeyi başarmak umut verici bir durumdur. Olaitan'ın Beşiktaş'a hızlı adaptasyonu altı çizilmesi gereken bir olay. Yeni bir ortama, farklı bir futbol kültürüne, yeni beklentilere ve yoğun bir baskıya entegre olmak sağlam zihinsel özellikler gerektirir. O, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyme şansını artırabilecek niteliklere sahip. Yeni bir aşamaya geçebilmek için bu istikrarlı performansını uzun vadede sürdürmesi, karar verme becerisini daha da geliştirmesi, üst düzey rakipler karşısında etkinliğini koruması ve çeşitli taktiksel gerekliliklere uyum sağlama yeteneğini göstermesi gerekecektir. Olaitan’da en üst seviyeyi hedeflemek için gereken kapasite var. Bu ivmeyle devam ettiği takdirde Avrupa'da büyük hedefleri olan kulüplerin dikkatini doğal olarak çekecektir.” tespitinde bulundu.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“SÜPER LİG ONUN İÇİN SIÇRAMA TAHTASI”

Benin Web TV muhabiri Paul Arnaud Deguenon da genç yıldız adayının Süper Lig tercihiyle isabetli bir karar verdiğinin altını çizerek, “Tıpkı benim gibi Porto-Novo'da doğmuş bir hemşehrimin, Ligue 2'den ayrılarak Beşiktaş gibi prestijli bir kulübe katılmasını görmek, sadece onun kişisel kariyeri adına değil, bir bütün olarak Benin futbolu adına da önemli bir adımdır. Süper Lig, Afrika'da da yakından takip edilen zorlu ve rekabetçi bir şampiyona. Junior'ın bir Beninli oyuncunun neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermesi için tam da ihtiyacı olan sıçrama tahtasının burası olduğuna inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“NADİR GÖRÜLEN FUTBOL ZEKÂSI VAR”

Olaitan’ın yeteneklerine vurgu yapan Deguenon, “Junior, böylesine genç bir oyuncuda nadir görülen bir futbol zekâsına her zaman sahip olmuştur. Oyun görüşü, son pasları ve doğru zamanda hızlanma yeteneği; Guépards forması giydiği zamanlar da dahil olmak üzere maçtan maça geliştirdiği niteliklerdir. O, kendisi için ön plana çıkmaya çalışan bir oyuncu değil, takım için oynayan biri. Bu, Benin futbol kültüründe köklü bir yere sahip olan bir değerdir ve büyük bir Avrupa kulübünde dahi bu değeri yansıtmaya devam etmektedir.” dedi.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“MARSİLYA MAÇI GÜÇLÜ BİR MESAJ”

Beninli futbolcunun Avrupa Ligi’ndeki mücadelesini değerlendiren meslektaşımız, şöyle devam etti: “Marsilya gibi büyük bir kulübe karşı açılış golünün hazırlayıcısı olması güçlü bir mesaj veriyor. Benin artık en üst Avrupa seviyesinde etki oluşturabilecek oyuncular yetiştiriyor. Sahaya her adım attığında, bizden bir parçayı da beraberinde taşıyor. O; hiçbir zaman şöhret peşinde koşmayan, mütevazı ve çalışkan bir genç adam. Dünyanın neresinde oynarsanız oynayın, bu tür bir tutum taraftarlarla her zaman gerçek bir bağ kurmanızı sağlar.”

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

“BECERİLERİ FRANCK KESSİE GİBİ”

Gelecek vadeden ismi dünyaca ünlü yeteneklerle karşılaştıran Paul Arnaud Deguenon, son olarak şunları söyledi: “Junior'ı tek bir oyuncuyla kıyaslamak zor çünkü oldukça kendine has bir profili var. Ancak bir isim vermem gerekirse savunma görevlerini asla ihmal etmeden sahayı kat etme ve ileri çıkma becerisi nedeniyle aklıma Franck Kessié gibi biri gelirdi. Bir Beninli olarak şunu da eklemek isterim ki Junior'da ekstra bir şeyler var. O, bir yol açıyor ve Beninli bütün genç oyuncu jenerasyonuna, memleketten yola çıkıp Avrupa futbolunun en zirvesine ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor.”

BAKMADAN GEÇME
Londra
SPOR

Londra'nın efsane derbisi geri dönüyor: 14 yıl sonra yeniden karşı karşıyalar
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
4 GOL 1 KIRMIZI KART
4 GOL 1 KIRMIZI KART
14 yıl sonra oynanan Londra Derbisi'nde kazanan yok
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
20 yaşındaki Didar’ın cinayetinde kan donduran detay!
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
9 YILLIK MÜCADELE
9 YILLIK MÜCADELE
"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Trump, Xi Jinping'e rövanş hazırlığında!
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Siyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handala'dan
İranlı hackerlar İsrailli personelin telefonuna sızdı
Kaydet
Zayn Sofuoğlu, Bursa'da pistte: Kenan Sofuoğlu oğlunu yalnız bırakmadı
Zayn, Bursa'da pistte: Kenan Sofuoğlu yalnız bırakmadı
Kaydet
Yıllar sonra İstanbul'da! F1'in efsane pilotu Felipe Massa soluğu tarihi mekanlarda aldı
Yıllar sonra İstanbul'da! F1'in efsane pilotu Felipe Massa soluğu tarihi mekanlarda aldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.