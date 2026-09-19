“Selvi Boylum Al Yazmalım”daki Cemşit rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Ahmet Mekin, Türk sinemasına 60 yılı aşkın süre boyunca emek verdi. Yeşilçam’ın usta isimlerinden Mekin’in oyunculuk kariyerinin yanı sıra, 63 yıl aynı hayatı paylaştığı eşi Kumral Şükran Sabuncu’ya duyduğu sevgi de yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

6 Ağustos 1932’de İstanbul’da Ahmet Kurteli ismiyle dünyaya gelen sanatçı, oyunculuk serüvenine tiyatro sahnesinde başladı. 1957’de “Mahşere Kadar” ile sinemaya geçen Mekin, yıllar içerisinde yaklaşık 200 yapımda kamera karşısına geçti. Kariyeri boyunca Osman F. Seden, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz gibi usta yönetmenlerle çalıştı.

Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı! İşte Ahmet Mekin’in son hali

CEMŞİT ROLÜYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Mekin denince akla gelen ilk karakterlerden biri Cemşit oldu. 1978 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’la aynı kadroda yer alan oyuncu, sergilediği performansla filmin unutulmaz karakterleri arasına girdi.

Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı! İşte Ahmet Mekin’in son hali

SAHNE VE EKRANDA DA YER ALDI

Tiyatro çalışmalarını da sürdüren Mekin, 1969’da “İttihat ve Terakki”, 1972’de ise “Abdülcanbaz” oyunlarında rol aldı. Oyuncu, ilerleyen yıllarda “Tatar Ramazan” ve “Bugünün Saraylısı” gibi televizyon projelerinde de izleyiciyle buluştu.

EŞİNİ 2020'DE KAYBETTİ

1957’de Kumral Şükran Sabuncu ile evlenen Mekin, eşinin 2020’deki vefatının ardından yaşadığı büyük üzüntüyü röportajlarında anlatmıştı. “Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi” diyen oyuncu, bir başka açıklamasında ise “Kimse erkekler ağlamaz demesin, ben ağlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı! İşte Ahmet Mekin’in son hali

Yeniden evlilik sorusuna ise Mekin, eşine duyduğu sevgiyi vurgulayarak “Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?” cevabını vermişti.

Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı! İşte Ahmet Mekin’in son hali

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ