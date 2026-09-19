Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Trossard'ın son durumu açıklandı

Beşiktaş'a Leandro Trossard'dan kötü haber geldi. Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen Belçikalı yıldız, Amed Spor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından topuk bölgesinde ağrı hisseden Belçikalı futbolcunun yapılan MR ve tomografi kontrollerinde topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiği bildirildi.

Leandro Trossard

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trossard'ın önceki müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbelerin ardından Erzurumspor FK maçını takiben ağrı yaşadığı belirtildi.

Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği değerlendirmelerin yanı sıra MR ve tomografi görüntülemeleri sonucunda 31 yaşındaki futbolcunun topuk kemiği olarak bilinen kalkaneusunda travmatik kemik ödemi saptandığı aktarıldı.

Leandro Trossard

TEDAVİSİ BAŞLADI

Beşiktaş, Trossard'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından ivedilikle başlandığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Kulübün duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."

Bu açıklamayla beraber Belçikalı yıldız futbolcunun, sahalardan 2-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ