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Yaşam

Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

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Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu
Başlık ResmiMasaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı. Şahısların sosyal medya ilanlarıyla müşteri bulduğu, 50 banka hesabında 210 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Adana'da iki farklı noktada bulunan SPA ve güzellik merkezleri üzerinden fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

18 KİŞİ YAKALANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ise ekipler, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı.

Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu
Başlık ResmiMasaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

11 KADINI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞLER

Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri 11 kadını fuhşa sürükleyerek bu kişiler üzerinden kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu
Başlık ResmiMasaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULMUŞLAR

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları ilanlarla müşteri aradığı belirlenirken talep üzerine kadınların fotoğraflarının müşterilere seçenek olarak gönderildiği, bazı ilanlarda ise sahte fotoğraflar kullanıldığı tespit edildi.

Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu
Başlık ResmiMasaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

210 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Ayrıca MASAK raporlarına göre, 18 şüpheliye ait 50 banka hesabının 16 aylık para hareketliliğinin toplam 210 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu öğrenilen 5 milyon lira değerindeki taşınmazlar ile 7,5 milyon lira değerinde 6 otomobil ve bir ticari taksiye el konuldu.

Masaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu
Başlık ResmiMasaj görünümlü fuhuş bataklığı! 210 milyon liralık para trafiği ifşa oldu

"MASAJ ÜCRETİ" SAVUNMASI

Sorgularında fuhuş suçlamalarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ise "masaj ücreti" veya "güzellik merkezi hizmet bedeli" şeklinde savunma yaptıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7'si kadın 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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