SGK borçlularını bekleyen risk! Son 3 ayda amansız takip başlayacak

SGK borcu bulunan esnaf ve KOBİ'ler için yıl içinde tecil ve yapılandırma imkanları sunuldu. Tecil faiz oranı yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a indirilirken, borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Buna rağmen borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayanlar için yılın son üç ayında daha sıkı bir takip sürecinin başlaması bekleniyor.

Yeni dönemde SGK prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesi planlanıyor. Borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükelleflerin icra ve haciz süreciyle karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, yapılandırma yapanların ise taksitlerini yasal süresinde ödemeleri halinde bu sürecin dışında kalacağı ifade ediliyor.