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1877'den beri görülmedi! Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor

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1877'den beri görülmedi! Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor
Başlık Resmi1877den beri görülmedi! Tarih verildi, Mega El Nino geliyor

Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında yağış rekoru kırıldığını belirten TÜBA üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2027 yılı için dikkat çeken 'Mega El Nino' beklentisini dile getirdi. Yaşar, ekim ayının ikinci yarısından itibaren yağışların artacağını öne sürerken, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılın büyük bölümünde su sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yağış durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026'nın ilk 6 ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırıldığını belirten Yaşar, 2027 yılında ise Mega El Nino kaynaklı yağışların etkili olmasını beklediğini söyledi.

El Nino'nun okyanus suyunun ısınması olayı olduğunu ifade eden Yaşar, sıcaklık artışının 1 derece civarında olması halinde bunun 'normal El Nino', 1 ila 2 derece arasında olması halinde 'süper El Nino', 2 derecenin üzerine çıkması halinde ise 'mega El Nino' olarak adlandırıldığını belirtti.

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EN SON 1877'DE YAŞANDI

Yaşar, Mega El Nino'nun gözlemlenebildiği kadarıyla en son 1877'li yıllarda yaşandığını söyledi. O dönemde meteoroloji istasyonlarının bulunmaması nedeniyle olayın etkilerinin nerelerde ve nasıl ortaya çıktığının net olarak bilinmediğini belirten Yaşar, Çin ve Hindistan'ın o dönemde kurak geçtiğini ifade etti.

2023 yılında dünyada Süper El Nino gerçekleştiğini belirten Yaşar, bu dönemde Avrupa ve Türkiye'nin yüksek miktarda yağış aldığını söyledi. Türkiye'de ortalama sıcaklıkların 1-2 derece üzerine çıktığını ve son yılların en sıcak döneminin yaşandığını aktaran Yaşar, yağışların da ortalamadan yüzde 12 daha fazla olduğunu kaydetti.

"EKİM AYININ İKİNCİ YARISINDAN SONRA..."

Kış aylarının ılık geçeceğini tahmin ettiğini belirten Yaşar, buna karşılık yoğun yağışların etkili olacağını söyledi.

Yaşar, ekim ayının ikinci yarısından sonra önemli miktarda yağış beklediğini ifade ederek, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de geçtiğimiz nisan ayından bu yana Mega El Nino konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Mega El Nino ihtimalinin daha önce yüzde 40 seviyelerinde olduğunu, şu anda ise yüzde 90'lara çıktığını söyleyen Yaşar, olayın dünyanın farklı bölgelerini nasıl etkileyeceğinin takip edildiğini aktardı. Yaşar, Avrupa ve Türkiye açısından ise yağışlı bir dönem beklediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar
Başlık ResmiProf. Dr. Doğan Yaşar

"2035'LERE KADAR SU SORUNU YAŞAMAYIZ"

Yaşar, Türkiye'nin 2035'lere kadar su sorunu yaşamayacağını öne sürdü.

Önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılında yağışların ortalama veya ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirten Yaşar, bu nedenle su sıkıntısı yaşanmayacağını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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