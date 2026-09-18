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Azerbaycan'da dikkat çeken tatbikat! Türkiye ve Özbekistan da katılıyor

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek 'Birliğin Gücü-2026' ortak askeri tatbikatı için hazırlıklar başladı. Azerbaycan'da üç farklı bölgede gerçekleştirilecek tatbikatta kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra insansız hava araçları da kullanılacak.

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla 'Birliğin Gücü-2026' ortak askeri tatbikatı düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ülkenin silahlı kuvvetleri mensuplarının yer alacağı tatbikat üç aşamadan oluşacak.

Tatbikat kapsamında eğitimler, Karabağ ekonomik bölgesindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Karabağlar Eğitim Merkezi ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait sularında bulunan Büyük Zire eğitim bölgesinde gerçekleştirilecek.

Azerbaycanda dikkat çeken tatbikat! Türkiye ve Özbekistan da katılıyor
Başlık ResmiAzerbaycanda dikkat çeken tatbikat! Türkiye ve Özbekistan da katılıyor

DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILACAK

Tatbikata askeri personelin yanı sıra muharebe araçları, deniz ve hava araçları ile insansız hava araçları da katılacak.

Açıklamada tatbikatın temel amaçları; üç ülkenin birliklerinin ortak operasyonlara hazırlık seviyesinin artırılması, koordinasyonun geliştirilmesi, eğitim prosedürlerinin standartlaştırılması ve yeni muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak sıralandı.

Azerbaycanda dikkat çeken tatbikat! Türkiye ve Özbekistan da katılıyor
Başlık ResmiAzerbaycanda dikkat çeken tatbikat! Türkiye ve Özbekistan da katılıyor

Tatbikata katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel ve hava araçlarının Azerbaycan'a ulaştığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihlerini ise açıklamadı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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