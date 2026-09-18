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Dünya

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

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7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

Bir evin kapısını yıllarca açık tutan sıradan görünümlü kaya parçasının, aslında büyük bir servet olduğu çok geç anlaşıldı. 

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 12 yaşındaki Conrad Reed'in bir derede bulup eve getirdiği sarı kaya, yaklaşık üç yıl boyunca kapı stoperi olarak kullanıldı. Ailenin değersiz sandığı 7,7 kilogramlık taşın altın olduğu ortaya çıktığında ise yapılan hata bununla da sınırlı kalmadı.

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

Olay, 1799 yılında Kuzey Karolina'nın Cabarrus County bölgesindeki Reed çiftliğinde yaşandı. John Reed'in 12 yaşındaki oğlu Conrad Reed, Little Meadow Deresi'nde yaklaşık 7,7 kilogram ağırlığında büyük, sarı bir kaya buldu.

Aile, buldukları cismin altın olduğunu bilmiyordu. Eve götürülen kaya yaklaşık üç yıl boyunca kapının açık kalmasını sağlayan sıradan bir stoper olarak kullanıldı.
 

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

3,5 DOLARA SATTI, GERÇEĞİ SONRADAN ÖĞRENDİ

John Reed, 1802 yılında taşı Fayetteville'deki bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcu, kayanın aslında büyük bir altın külçesi olduğunu belirledi.

Ancak Reed, elindeki altının gerçek değerini bilmiyordu. Külçeyi, o dönemde bir çiftçinin yaklaşık bir haftalık kazancına karşılık gelen yalnızca 3,5 dolara (yaklaşık 171 TL) sattı. Kaynakta Reed'in altını gerçek değerinin yaklaşık binde birine elden çıkardığı aktarılmıştı.

Reed, ne sattığını öğrendikten sonra ise yönünü tamamen değiştirdi ve arazisinde altın aramaya başladı.

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

BİR YIL SONRA DAHA BÜYÜĞÜ BULUNDU

John Reed ertesi yıl üç kişiyle ortaklık kurarak çiftliğinde altın madenciliğine başladı. Çok geçmeden daha büyük bir keşif geldi.

Madende çalışan Peter isimli köleleştirilmiş bir çocuk, yaklaşık 28 pound, yani 12,7 kilogram ağırlığında dev bir altın külçesi buldu. Bu külçe, Reed Altın Madeni'nde bulunan en büyük altın parçalarından biri olarak tarihe geçti.

Reed'in başarısının duyulmasıyla çevredeki çiftçiler de dere ve arazilerinde altın aramaya başladı. Madencilik kısa sürede Kuzey Karolina'nın farklı bölgelerine ve diğer güney eyaletlerine yayıldı.

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

AMERİKA'NIN İLK ALTIN HÜCUMUNU BAŞLATTI

Kuzey Carolina Historic Sites'a göre Reed Altın Madeni'ndeki keşif, ABD'de kayıtlara geçen ilk altın keşfi olarak kabul ediliyor.

Altın arayışı ilerleyen yıllarda öylesine büyüdü ki Kuzey Karolina'da madencilik, çalışan sayısı bakımından tarımın ardından gelen önemli faaliyetlerden biri haline geldi. Eyalet, 1848'de Kaliforniya Altın Hücumu başlayana kadar ABD'nin en büyük altın üreticisi konumundaydı.

7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

Bugün Reed Altın Madeni tarihi alan olarak korunuyor. Restore edilen maden tünelleri ziyaretçilere açık tutulurken, 1799'da 12 yaşındaki bir çocuğun derede bulduğu ve yıllarca kapı stoperi olarak kullanılan altın külçesinin hikayesi de ABD madencilik tarihinin en sıra dışı keşiflerinden biri olarak anlatılıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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