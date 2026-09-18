7,7 kiloluk altını taş sanıp kapının önüne koydular! 171 TL'ye sattıkları şey servet çıktı

BİR YIL SONRA DAHA BÜYÜĞÜ BULUNDU

John Reed ertesi yıl üç kişiyle ortaklık kurarak çiftliğinde altın madenciliğine başladı. Çok geçmeden daha büyük bir keşif geldi.

Madende çalışan Peter isimli köleleştirilmiş bir çocuk, yaklaşık 28 pound, yani 12,7 kilogram ağırlığında dev bir altın külçesi buldu. Bu külçe, Reed Altın Madeni'nde bulunan en büyük altın parçalarından biri olarak tarihe geçti.

Reed'in başarısının duyulmasıyla çevredeki çiftçiler de dere ve arazilerinde altın aramaya başladı. Madencilik kısa sürede Kuzey Karolina'nın farklı bölgelerine ve diğer güney eyaletlerine yayıldı.