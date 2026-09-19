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Dünya

Trump'tan Grönland mesajı: Anlaşma sağlandı! Bölgede büyük askeri varlık kurulacak

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Trump'tan Grönland mesajı: Anlaşma sağlandı! Bölgede büyük askeri varlık kurulacak
Başlık ResmiTrumptan Grönland mesajı: Anlaşma sağlandı! Bölgede büyük askeri varlık kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'ın güvenliği üzerindeki kontrolünü sağlayacak ve yabancı rakiplerin bölgede üs kurmasını engelleyecek şekilde Danimarka ile 'sonsuz' bir anlaşmaya vardığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, anlaşmanın Washington'a herhangi bir maliyet getirmeden Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı kontrol sağlayacağını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın ABD'nin “tüm önemli endişelerini” giderdiğini belirtti. Anlaşmayı “Sonsuz Yaşam” olarak nitelendiren Trump, bugün üzerinde mutabakata varılan hususların Amerikan halkı tarafından korunacağını ifade etti.

GRÖNLAND'A ASKERİ VARLIK

Trump, ABD'nin Grönland'ın uygun bölgelerinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağını duyurdu.

Grönland halkıyla birlikte çalışacaklarını belirten Trump, askeri varlığın geliştirilmesi ve inşasının da bölge halkıyla işbirliği içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

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ABD'DEN ONAY ŞARTI

Trump ayrıca ABD'nin açık ve yazılı onayı olmadan hiçbir ABD hasmının Grönland'da üs kuramayacağını, askeri varlık bulunduramayacağını veya hassas yatırımlar gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Grönland ve Danimarka, BM Genel Kurulu marjında ABD ile anlaşma imzalamayı bekliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland anlaşmasının 'NATO ve Avrupa için iyi' olduğunu ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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