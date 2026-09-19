Ünlülere yönelik operasyonda Yeliz Yeşilmen'in gözaltına alındığı ileri sürülmüştü. Bu iddiayı yalanlayan Yeşilmen "Şu an çocuklarımla Amerika'dayım. Gözaltına alınan kişi ben değilim, Yeliz Yeşilçimen" dedi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhşa aracılık' soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 21'i yakalandı. Bir şüpheli ile ilgili ise isim krizi yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında eski model, oyuncu ve şarkıcı Yeliş Yeşilmen de olduğu iddia edildi.

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"GÖZALTINDA DEĞİLİM"

Yeşilmen, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Gözaltında olmadığını belirten Yeliz Yeşilmen "Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak ‘Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı’ şeklinde haberler yayınladı" dedi.

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM

Bodrum'da yaşadığını ve şu an çocuklarıyla birlikte ABD'de tatil yaptığını belirten Yeşilmen "İsmimin uyuşturucu ile ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değil. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır. Hukuki süreç başlatacağım. Bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecek. Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim

YARIN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Yeliz Yeşilmen’nin kocası iş adamı Ali Uğur Akbaş da "Eşim tatilde, Yarın Türkiye'ye dönecek. Yaşanan olay tamamen soy isim benzerliğinden ibaret. Bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuk süreci başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI