Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! "O kişi ben değilim"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi!
Başlık ResmiYeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim

Ünlülere yönelik operasyonda Yeliz Yeşilmen'in gözaltına alındığı ileri sürülmüştü. Bu iddiayı yalanlayan Yeşilmen "Şu an çocuklarımla Amerika'dayım. Gözaltına alınan kişi ben değilim, Yeliz Yeşilçimen" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhşa aracılık' soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 21'i yakalandı. Bir şüpheli ile ilgili ise isim krizi yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında eski model, oyuncu ve şarkıcı Yeliş Yeşilmen de olduğu iddia edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi
GÜNDEM

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi

"GÖZALTINDA DEĞİLİM"

Yeşilmen, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Gözaltında olmadığını belirten Yeliz Yeşilmen "Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak ‘Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı’ şeklinde haberler yayınladı" dedi.

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim
Başlık ResmiYeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM

Bodrum'da yaşadığını ve şu an çocuklarıyla birlikte ABD'de tatil yaptığını belirten Yeşilmen "İsmimin uyuşturucu ile ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değil. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır. Hukuki süreç başlatacağım. Bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecek. Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim
Başlık ResmiYeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! O kişi ben değilim

YARIN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Yeliz Yeşilmen’nin kocası iş adamı Ali Uğur Akbaş da "Eşim tatilde, Yarın Türkiye'ye dönecek. Yaşanan olay tamamen soy isim benzerliğinden ibaret. Bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuk süreci başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARABİSTAN'A CİDDİ SALDIRI VAR"
'Mekke İttifakı devreye girer mi?' sorusunu cevapladı
4 YENİ GÖZALTI!
4 YENİ GÖZALTI!
Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
Salah coştu, Trabzonspor G.Saray'a gol yağdırdı
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe mücadele
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
İnsanların hayatı çok daha kolay olacak!
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
G.Saray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
Savcılık düğmeye bastı, İstanbul'da operasyon başladı
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Kaydet
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans! Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe kapsamlı mücadele
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans
Kaydet
Yüksek kira getirisi hedefleyenlerin tercihi oldu! Yeni ticari ofis yatırımı gözde
Yüksek kira iş yerine yöneltti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.