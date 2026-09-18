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Dünya

Kadın kılığına girip kaçtı! Seri cinayet şüphelisi kucağında bebekle yakalandı

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Kadın kılığına girip kaçtı! Seri cinayet şüphelisi kucağında bebekle yakalandı
Başlık ResmiKadın kılığına girip kaçtı! Seri cinayet şüphelisi kucağında bebekle yakalandı

Brezilya’da Mayıs ayından bu yana en az 16 cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen zanlı, ormanlık alanda düzenlenen 30 saatlik operasyonun ardından kadın kılığına girip kucağında bir bebek taşıyarak kaçarken yakalandı. Şüpheli, sorgusunda 80'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

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Brezilya'da polis, mayıs ayından bu yana en az 16 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu belirtilen bir seri cinayet şüphelisini yakaladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletinde ormanlık bir bölgede 30 saat süren operasyonun ardından pazar günü yakalanan şüphelinin üzerinde elbise ve uzun siyah peruk bulundu.

Polis, şüphelinin kucağında bir bebek taşıdığını açıkladı. Yerel basın, bebeğin şüpheliyle akrabalık bağının bulunmadığını bildirdi.

Bebeğin sağlık durumu ve nereden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

16 CİNAYET DOĞRULANDI

Güvenlik güçleri zanlının bölgedeki 16 cinayete karıştığını doğrularken, şüphelinin sorgusu sırasında bu cinayetlerin 11'ini itiraf ettiği belirtildi. Zanlı ise toplamda 80 cinayet işlediğini iddia ediyor.

Mayıs ayından bu yana gerçekleşen 16 cinayete kurban giden kişilerin kimlikleri ve olayların ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şüphelinin birkaç hafta önceki yakalama girişiminden de güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmanın ardından kaçtığı bildirildi. Polis, şüphelinin "aşırı şiddet yanlısı" olarak nitelendirdiği bir suç grubunun üyesi olduğunu değerlendiriyor.

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"İLK CİNAYETİMİ 13 YAŞINDA İŞLEDİM"

AFP'nin ulaştığı sorgu videosunda konuşan şüpheli, tek başına hareket ettiğini ve organize suçla bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetti.

Tüm kurbanlarının "suç dünyasıyla bağlantılı" olduğunu öne süren şüpheli, kendisine ve ailesine yönelik tehditlere karşı adaleti kendi elleriyle sağladığını savundu. Şüpheli, "Hiçbir zaman ailesi olan birine, anneye veya çalışan bir kişiye karşı hareket etmedim" ifadelerini kullanarak "psikopat" olduğu yönündeki nitelendirmeyi de reddetti.

İlk cinayetini 13 yaşındayken işlediğini söyleyen şüphelinin, daha önceki yakalama girişiminde güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen kurşun geçirmez yelekler, bir makineli tabancanın dipçiği ve 100'den fazla merminin kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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