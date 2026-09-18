Kuşadası'nda deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika deprem haberi Aydın'dan geldi. Kuşadası ilçesinde meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD internet sitesi üzerinden verileri paylaştı.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Kuşadası sallandı, AFAD deprem sonrası verileri açıkladı.

KUŞADASI'NDA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 21.09'da merkez üssü Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Kuşadası ilçesine yaklaşık 11,69 kilometre mesafede, yerin 7,83 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.