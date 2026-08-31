İzmir'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika deprem haberi İzmir'den geldi. AFAD Karaburun merkezli depreme ilişkin ilk verileri duyurdu, işte detaylar...

Son deprem Ege'de meydana geldi. AFAD İzmir Karaburun merkezli depremin ardından verileri paylaştı.

İZMİR 3,7 İLE SALLANDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21:33 sularında meydana gelen sarsıntının şiddeti 3.7 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 30 kilometre olarak duyuruldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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