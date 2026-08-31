'Defense News Top 100' listesi: Dünya devleri arasına 5 Türk şirketi girdi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, 'Defense News Top 100' listesine de yansıdı. 5 Türk şirketinin yer aldığı listede ASELSAN ilk 40'a girerken, 'ARCA Savunma' ilk kez sıralamaya dahil oldu.

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yer aldığı 'Defense News Top 100' listesi açıklandı. 2025 yılı savunma satışları baz alınarak hazırlanan listede ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma, ROKETSAN ve MKE Türkiye'yi temsil etti.

ASELSAN YÜKSELDİ

Türk şirketleri arasında en üst sırada yer alan ASELSAN, küresel sıralamada 43'üncü sıradan 40'ıncı basamağa yükseldi. Şirketin 2025 yılındaki savunma geliri 4 milyar 463,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

ARCA SAVUNMA'DAN DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Listenin dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise ARCA Savunma'nın ilk kez Top 100'e girmesi oldu. Şirket, 3 milyar 4 milyon dolarlık savunma geliriyle listeye 53'üncü sıradan giriş yaptı.

ROKETSAN da yükselişini sürdürerek 71'inci sıradan 64'üncü sıraya çıktı. Şirketin savunma gelirleri 2 milyar 368,8 milyon dolara ulaştı.

TUSAŞ ise 2025 yılında 3 milyar 646,4 milyon dolarlık savunma geliri elde etmesine rağmen listede 48'inci sırada yer aldı. MKE de 1 milyar 421,4 milyon dolarlık gelirle 81'inci sırada kendine yer buldu.

5 TÜRK ŞİRKETİNİN GELİRİ 14,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Küresel listenin zirvesinde ise Lockheed Martin yer aldı. Şirketi 46 milyar dolarlık gelirle RTX, 39,4 milyar dolarla General Dynamics, 37 milyar dolarla Northrop Grumman ve 36 milyar dolarla BAE Systems takip etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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