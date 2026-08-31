Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın çevredeki yapılarda da yıkım ve hasara yol açtığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Uttar Pradeş'in Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

11 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini kaydeden yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü belirtti.

CİVARDAKİ YAPILAR DA ZARAR GÖRDÜ

Civardaki yapılarda yıkıma ve hasara neden olan patlamanın ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlama nedeniyle ölü sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

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Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve yaralılara acil şifa diledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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