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Dünya

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın çevredeki yapılarda da yıkım ve hasara yol açtığı bildirildi.

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Yerel basında yer alan habere göre, Uttar Pradeş'in Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

11 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini kaydeden yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü belirtti.

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Civardaki yapılarda yıkıma ve hasara neden olan patlamanın ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlama nedeniyle ölü sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

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Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve yaralılara acil şifa diledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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