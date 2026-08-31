Malick Fofana için harekete geçildi: İlk temas kuruldu!

Premier Lig devi Arsenal'in, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Lyon forması giyen Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü. Haberde, Lyon'un bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalamamasının ardından takımdan ayrılması beklenen Fofana'nın, Teknik Direktör Mikel Arteta ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Topçular'ın Belçikalı futbolcuya olan ilgisinin, kadrodaki iki önemli hücum oyuncusunun takımdan ayrılmaya yaklaşmasıyla gündeme geldiği kaydedildi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'in, adı Fenerbahçe ile de anılan Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana için hamle yaptığı belirtildi.

ARTETA, FOFANA İLE GÖRÜŞTÜ

The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, Lyon'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fofana için transfer ihtimallerini değerlendiriyor. Haberde, Lyon'un bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalamamasının ardından takımdan ayrılması beklenen Fofana'nın, Teknik Direktör Mikel Arteta ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Malick Fofana

MARTİNELLİ VE JESUS'LA YOLLAR AYRILIYOR

Topçular'ın Fofana'ya olan ilgisinin, kadrodaki iki önemli hücum oyuncusunun takımdan ayrılmaya yaklaşmasıyla gündeme geldiği kaydedildi. Gabriel Martinelli'nin 70 milyon avro bedelle Al Hilal'e transfer olmaya hazırlandığı, Gabriel Jesus'un ise yaklaşık 10 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transferi için görüşmelerin ileri aşamada olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca Arsenal'in Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için de girişimde bulunduğu ancak Brezilyalı futbolcunun yeni uzun vadeli sözleşme imzalayarak İspanyol ekibinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.

CHELSEA VE EVERTON DA YOKLADI

Geçen yaz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fofana için sözlü bir girişimde bulunduğu, Everton'ın da oyuncunun transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Malick Fofana

FOFA'NIN LYON KARNESİ

Gent altyapısında yetişen Fofana, 2024 yılında Belçika temsilcisinden 17 milyon avro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu. Lyon ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon ise 5 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmada ve Toulouse ile oynanan Ligue 1 maçında gol sevinci yaşadı. Fofana, Lyon formasıyla çıktığı 83 maçta 19 gol kaydetti.

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