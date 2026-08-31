Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine verdiği aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Candaş Tolga Işık ile birlikte hazırlayacağı “10 Numara” programıyla izleyici karşısına çıkacak olan deneyimli futbol adamının yeni projesi merakla bekleniyor.

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine verdiği aranın ardından yeniden ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Daha önce Candaş Tolga Işık ile KAFA Sports'ta futbol gündemini değerlendiren Yalçın'ın yeni adresi ve programının adı belli oldu.

53 yaşındaki futbol adamının, Candaş Tolga Işık ile birlikte hazırlayacağı yeni programın adı "10 Numara" olarak açıklandı. Futbol yorumları ve kendine özgü değerlendirmeleriyle dikkat çeken Yalçın, yeni programıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sergen Yalçın geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu

18 MAYIS'TA AYRILIK KARARI

Sergen Yalçın ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18 Mayıs 2026'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığı açıklandı.

Teknik direktörlük kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Yalçın, böylece bir süreliğine futbol sahalarından uzak kalsa da ekranlara geri dönüş kararı aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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