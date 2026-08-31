Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Sergen Yalçın geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine verdiği aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Candaş Tolga Işık ile birlikte hazırlayacağı “10 Numara” programıyla izleyici karşısına çıkacak olan deneyimli futbol adamının yeni projesi merakla bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine verdiği aranın ardından yeniden ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Daha önce Candaş Tolga Işık ile KAFA Sports'ta futbol gündemini değerlendiren Yalçın'ın yeni adresi ve programının adı belli oldu.

53 yaşındaki futbol adamının, Candaş Tolga Işık ile birlikte hazırlayacağı yeni programın adı "10 Numara" olarak açıklandı. Futbol yorumları ve kendine özgü değerlendirmeleriyle dikkat çeken Yalçın, yeni programıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sergen Yalçın geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu
Başlık ResmiSergen Yalçın geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu

18 MAYIS'TA AYRILIK KARARI

Sergen Yalçın ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18 Mayıs 2026'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığı açıklandı.

Teknik direktörlük kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Yalçın, böylece bir süreliğine futbol sahalarından uzak kalsa da ekranlara geri dönüş kararı aldı.

BAKMADAN GEÇME
Nuri Şahin
SPOR

Nuri Şahin'den 1-1 yorumu: Büyük hayal kırıklığı!
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
Gizli kamera skandalında kritik delil
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
Birçok ünlüye burada uyuşturucu testi yapılmıştı
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
16 yaşındaki çocuk tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi!
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
Faciaya rağmen geçmek zorundalar
SAHİL YOLUNU SU BASTI!
SAHİL YOLUNU SU BASTI!
Sağanak yağış iki ili birden vurdu
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
Petrol yeniden 90 doları aştı
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti!
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bornoz Avrupa ülkesinin
Bornoz Avrupa ülkesinin "milli kıyafeti" oldu! Markete de kafeye de böyle gidiyorlar
Kaydet
Neymar, kulübü Santos'un transfer borcunu ödedi
Neymar, kulübü Santos'un borcunu ödedi
Kaydet
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi! 40 ülkeye ihracat yapıyor
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi! 40 ülkeye ihracat yapıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.