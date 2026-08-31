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Ekonomi

Türkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı

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Türkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki işsiz sayısı 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAM ORANI %48,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,5 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı
Başlık ResmiTürkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,5

İşgücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,3 iken kadınlarda %35,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %14,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı
Başlık ResmiTürkiye'de ne kadar işsiz var? Sayı 150 bin kişi arttı

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42,0 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %30,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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