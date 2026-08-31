İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2025 yılının üstüne çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre şehirdeki barajların doluluk oranları yüzde 44,34 olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yılın üzerinde olsa da 2024 yılının gerisinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sıcak yaz aylarının etkisi ile barajlardaki doluluk oranı düşüşüne devam ediyor.

31 Mayıs'ta yüzde 70,97'ye ulaşıp senenin en yüksek seviyesini gören barajlardaki doluluk oranı kademeli olarak 30 Haziran'da yüzde 64,01'e, 31 Temmuz'da yüzde 54,71'e, 30 Ağustos'ta ise yüzde 44,34'e düştü.

Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 42,87, Terkos'ta yüzde 38,56, Elmalı'da yüzde 72,29, Darlık'ta yüzde 63,21, Ömerli'de yüzde 62,03, Büyükçekmece'de yüzde 31,52, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Istrancalar'da yüzde 29,12, Kazandere'de yüzde 18,56, Pabuçdere'de ise yüzde 8,81 olarak ölçüldü.

İstanbuldaki barajların doluluk oranı 2025 yılının üstüne çıktı

METREKAREYE 534,37 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bu sene barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 534,37 kilogram olarak ölçüldü. Bu miktar 2024'ün aynı döneminde 709,27 kilogram, 2025'te ise 619,92 kilogram oldu.

İSKİ verilerine göre, 30 Ağustos'u da kapsayan senenin 8 aylık döneminde barajlardaki doluluk oranları 2024'te yüzde 46,88, 2025'te yüzde 40,73, 2026'da yüzde 44,34 olarak kaydedildi.

Böylece, bu seneki doluluk oranları 2025'in de üzerine çıktı. Fakat doluluk oranı 2024'ün altında kaldı.

İstanbuldaki barajların doluluk oranı 2025 yılının üstüne çıktı

İLK SIRADA ÖMERLİ BARAJI VAR

Toplam su kapasitesine bakıldığı zaman ise Ömerli Barajı yüzde 39,42'yle ilk basamakta yer alırken, yüzde 19,64'le Terkos Gölü ikinci, yüzde 16,83'le Darlık Barajı üçüncü basamakta yer aldı.

Senenin 31 Ağustos'a dek olan döneminde İstanbul'daki su tüketimi 384,84 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Bu miktar, geçen senenin aynı döneminde 353,51 milyon metreküp, 2024'te ise 407,22 milyon metreküp olarak tespit edildi.

MELEN VE YEŞİLÇAY'DAN SU NAKLEDİLDİ

Barajların dışında şehre su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu sene toplamda 502,8 milyon metreküp su nakledildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, ağustos başında yüzde 50'lerde olan barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 44'e dek gerilediğini belirtti.

Özdemir, geçen sene ağustos sonunda bunun yüzde 40 seviyesinde olduğunu kaydederek, "Barajlardaki doluluk oranları aşağı seviyelerde. Dördüncü ve beşinci aylardaki değerlerin çok aşağısında. Bu, tabii ki su kullanımına bağlı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi dolayısıyla. Halk çok hızlı bir şekilde su tüketimi gerçekleştirdiği için bu değerler gittikçe azalıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: İstanbul barajları tam dolu olsa dahi bir yıl yetecek kadar suyumuz yok. Suyumuzu muhakkak istikrarlı ve temkinli kullanmamız lazım. Yoksa susuz kalma stresine girme durumumuz olabilir. Devletimiz bizi bırakmayacaktır ama bu sefer kesintiler başlayacak." dedi.

İstanbuldaki barajların doluluk oranı 2025 yılının üstüne çıktı

SU KULLANIMI ARTIYOR

İstanbul'da bu sene tüketilen su miktarının 384,84 milyon metreküp olduğunu, artan nüfusla su kullanımının da arttığını söyleyen Özdemir, dünyada fosil yakıtların aşırı kullanımından dolayı atmosferdeki hava sıcaklığının arttığını, buharlaşmanın su miktarının azalmasına sebep olduğunu anlattı.

Sonbahara girilmesiyle yağışlarda artış beklendiğine işaret eden Özdemir, şunları söyledi:

"Eylül ayına girmemiz dolayısıyla sonbahar mevsimi başlıyor. Bununla birlikte etkin yağışların olması gerekiyor ama tabii ki bu yağışlar maalesef eski yıllardaki gibi olmuyor. Günlerce süren, hafif hafif toprağı besleyen yağış olmuyor. Hızlı ve kuvvetli şekildeki yağış kısa sürede o bölgeyi terk ediyor. Onun da tabii ki büyük bir faydası yok. Yani yağışın sel şeklinde değil de daha hafif ve toprağa faydalı olacak şekilde yağması lazım. Maalesef iklim krizi ve büyükşehirler üzerinde ısı adalarının oluşması, ani sıcaklık düşmelerine bağlı olarak kuvvetli yağışlar meydana getiriyor."

"YAĞMUR TOPLAMA ALANLARI YAPMAK LAZIM"

Özdemir, belediyeler ve ilgili kurumların yağmur sularını toplayıp depolayarak su tasarrufu yapabileceğini belirtti.

Büyükşehirlerde betonlaşma ve asfalt çok fazla olduğu için tüm suların kanalizasyona yönlendirildiğini kaydeden Özdemir, "Oradan da denize akmasının çevreye hiçbir faydası yok. Yağmur toplama alanları veya kanalları yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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