Karaköy’de taksiye binen Kanadalı turist, takside bulunan 2 kadının 6.500 lirasını gasp ettiğini iddia etti. Taksicinin 3.375 TL'yi zorla kartından çektirdiğini de söyleyen turist, araçtaki kadınlar tarafından bıçak darbeleri aldığını öne sürdü. Hastaneden darp raporu alan turist, şikayetçi olacağını açıkladı.

Dün gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Mahallesi’nde iddiaya göre Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi.

6.500 LİRALIK GASP!

Soliman, taksi içerisinde bulunan ve kendilerini ‘Aisha’ ve ‘Eleanor’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek kendisinin 6 bin 500 lirasını gasp ettiğini iddia etti.

KARTINDAN ZORLA PARA ÇEKİLMİŞ

Soliman, şoförün taksimetreyi açmadığını, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yaptığını öne sürdü. Turist, parasının alınmasına karşı çıkarak şüpheli şahıslarını kaçmasını engellemeye çalıştı. İddiaya göre kadınlardan biri ise taksinin içerisinde iken çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı.

Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Taksi şoförünün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürülürken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran turist muayene edilirken, kendisine düzenlenen adli vaka raporunda turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik çizikler bulunduğu ve turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Turist POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları ekran görüntüsü alıp paylaştı. Gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği öğrenildi. Turistin olayla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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