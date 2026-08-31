Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sahte kimlikle bir gece kulübüne giren genç kadın, gecenin sonunda bin 815 dolarlık (yaklaşık 87 bin TL) hesabı ödemeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Söz konusu yüksek tutarı karşılayamayınca işletmeyle anlaşan kadın, hapse girmemek için saçlarını tamamen kazıtmayı kabul etti.

Bangkok’taki eğlence mekanlarında daha önce de hesap ödemeden kaçtığı öne sürülen genç kadın, 25 Ağustos gecesi bir eğlence mekanına sahte kimlikle giriş yaptı.

87 BİN TL’LİK HESABI GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gecenin sonunda karşısına bin 815 dolarlık (yaklaşık 87 bin TL) hesap çıkan kadın, önce kaçmaya çalıştı ancak çalışanlar tarafından kıskıvrak yakalandı.

İŞLETMEYLE YAPTIĞI ANLAŞMAYA ELEŞTİRİ YAĞDI

New York Post’un aktardığına göre işletme yönetimi, hesabın ödenmesini isterken genç kadının söz konusu miktarı karşılayacak maddi imkanının bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kadın, hapse girmemek için işletmeyle sıra dışı bir anlaşma yaptı.

Sahte kimlikle girdi, hesabı ödemeden kaçmak istedi! Cezası şaşkına çevirdi

İddiaya göre genç kadın, borcuna karşılık saçlarını tamamen kazıtmayı kabul etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde bir görevlinin, kadının omuzlarına kadar uzanan saçlarını elektrikli tıraş makinesiyle sıfıra vurduğu görüldü. Saçların bağışlanacağı öne sürüldü.

Olay sosyal medyada tartışmaların odağına otururken, işletmenin uyguladığı yöntem de eleştirilerin hedefi oldu. Tayland’da çocuk istismarıyla mücadele eden Be One Foundation'ın kurucusu Chalida Phalamat, mekanın uygulamasının kabul edilemez olduğunu savundu. Phalamat, işletme yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini ve yöneticinin öfke ile hareket ettiğini kabul ettiğini söyledi. Ayrıca mağdurun ailesiyle tazminat konusunda görüşüleceğini aktardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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