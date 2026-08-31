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Dünya

Nepal'deki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

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Nepal'deki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı
Fotoğraf Başlığı Nepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde acı bilanço 903'e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, morgların dolması nedeniyle devlet dairelerinde tutulan cenazelerin büyük çoğunluğunun çürümeye başladığı kaydedildi.

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Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. CNN'in haberine göre, Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, ölü sayısının 903'e, 592'si yabancı uyruklu olmak üzere kayıp sayısının da toplam 4 bin 247'ye yükseldiğini duyurdu.

Nepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı
Başlık ResmiNepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer ayrıca, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtti. Öte yandan yetkililer, kayıplar arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin bulunduğunu bildirdi.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Nepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı
Başlık ResmiNepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

MORGLAR DOLDU, CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nepal’de morgların dolması nedeniyle cenazelerin devlet dairelerinde tutulduğu bildiriliyor. Bölgede bulunan BBC muhabiri Ishwar Joshi, bazı cenazelerin çürümeye başladığını ve bölgede ağır bir koku oluştuğunu bildirdi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ YAYILIYOR

Yetkililer, cenazelerin uzun süre uygun koşullarda muhafaza edilememesinin salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu. Chitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, özellikle perşembe günü bulunan cenazelerin büyük bölümünde çürüme başladığını belirterek, hastalıkların yayılmasını önlemek için cenazelerin uygun şekilde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti.

Nepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı
Başlık ResmiNepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı
Başlık ResmiNepaldeki acı her geçen gün artıyor! Cenazeleri koyacak yer kalmadı, bilanço ağırlaştı

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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