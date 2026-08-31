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Dünya

Hindistan’da ‘ruhani lider’in klimalı kabini olay oldu: Önünde dizilip ayaklarını öptüler

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Hindistan’da ‘ruhani lider’ olarak anılan Sant Rampal Ji Maharaj’ın, takipçilerini camla çevrili ve klimalı bir kabinde kabul ettiği görüntüler, dış basında ve sosyal medyada gündem oldu. Müritlerin ayaklarını öpmek için uzun kuyruklar oluşturduğu anlar tepki çekerken, çoğu zaman yanında seyyar klima ile dolaşan Rampal’ın sıcaktan korunma yöntemi bir kez daha eleştirilerin odağına oturdu.

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Hindistan’da takipçileri tarafından 'manevi lider' olarak kabul edilen Sant Rampal Ji Maharaj, müritleriyle buluşması sırasında kullandığı sıra dışı düzenek nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Rampal’ın camla çevrili ve klimalı bir bölümde oturduğu, takipçilerinin ise önünde uzun kuyruklar oluşturarak ayaklarını öptüğü anlar kameralara yansıdı.

Hindistan’da ‘ruhani lider’in klimalı kabini olay oldu: Önünde dizilip ayaklarını öptüler
Başlık ResmiHindistan’da ‘ruhani lider’in klimalı kabini olay oldu: Önünde dizilip ayaklarını öptüler

KENDİNE ÖZEL KLİMALI KABİN YAPTIRMIŞ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Rampal’ın koltuğunda, camla çevrili özel bir bölümün içerisinde oturduğu görülüyor. Kabinin içerisinde klima bulunurken, Rampal’ın ayakları takipçilerin ulaşabileceği şekilde cam bölümün dışına doğru uzatılıyor.

Müritler sırayla Rampal’ın ayaklarını öperken, “ruhani lider” olarak anılan ismin klimalı bölümün içerisinde kalması dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı uygulamayı eleştirdi.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Rampal’ın sıcak havaya karşı aldığı önlemler, ilk kez bu görüntülerle gündeme gelmedi. Daha önce de benzer şekilde görüntülenen Rampal’ın yanında görevlilerin taşınabilir klima ve soğutucu cihazlar taşıdığı anlar kameralara yansımıştı.

Hindistan’da ‘ruhani lider’in klimalı kabini olay oldu: Önünde dizilip ayaklarını öptüler
Başlık ResmiHindistan’da ‘ruhani lider’in klimalı kabini olay oldu: Önünde dizilip ayaklarını öptüler

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcıların farklı tepkilerine neden olurken, tartışmalı uygulama dış basında da geniş yankı buldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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