Eyüpspor'dan 90+4'te müthiş geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede henüz 1. dakikada geriye düşen Eyüpspor, geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibinin galibiyet gollerini 39. dakikada Ahmed Abdullahi ve 90+4. dakikada Zak Jules kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 25. saniyede Arda Usluoğlu'ndan geldi.

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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Konuk takım 25. saniyede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Jules'ten döndü. Altıpas gerisine düşen topu tamamlayan Arda Usluoğlu, fileleri havalandırdı: 0-1

4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.

39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1

Takımlar devre arasına 1-1 eşitlikle gitti.

Eyüpspor - Alanyaspor

53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1

Golün santrasının ardından hakem Cihan Aydın maçı bitiren düdüğü çaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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