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Erdoğan'dan KKTC'ye taziye telefonu! Erhürman ve Üstel ile görüştü

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Erdoğan'dan KKTC'ye taziye telefonu! Erhürman ve Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan facianın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştü. Erdoğan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

Erdoğan, ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmelerde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yaşanan facianın ardından KKTC'ye destek vermeye devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarına tüm imkanlarla destek sağlandığını ifade etti.

Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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