Ankara ve Şam güçleri birleştirdi! Fırat üzerinde dev iş birliği: Köprü kuruldu
Suriye ve Türkiye Savunma Bakanlıkları'nın işbirliğiyle El-Meyadin’de Fırat Nehri üzerine, iki yaka arasındaki ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla askeri yüzer köprü kuruldu.
Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprü kurulumuna başlandığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, normalleşme sürecindeki Suriye’de altyapı projelerine destek sağlamaya devam ediyor.
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Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprünün kurulumuna başlandığını bildirdi.
Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı ve ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan projenin, bölgedeki altyapı hasarı giderilene kadar acil geçici çözüm sunacağı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprü sistemlerinin kamyonlarla bölgeye taşındığı görüldü.