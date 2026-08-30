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Filo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu

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Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Geminin ait olduğu şirket Filo Denizcilik'ten beklenen açıklama geldi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından FİLO JET isimli gemini sahibi olan Filo Denizcilik'ten açıklama geldi.

Girne açıklarında Filo Denizcilik’e ait FİLO JET isimli geminin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları sürerken, şirket tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı.

Şirket, gemide bulunan yolcular ve mürettebatın can güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, olayın ilk anından itibaren kriz masası oluşturulduğunu ve tüm imkanların arama-kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde sahaya sevk edildiğini belirtti.

Filo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
Başlık ResmiFilo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren şirket bünyesinde kriz masası oluşturulduğu belirtilen açıklamada, tüm yetkili arama-kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde çalışıldığı kaydedildi.

Şirketin tüm imkanlarının sahaya seferber edildiği ifade edilen açıklamada, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi.

Filo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
Başlık ResmiFilo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
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YOLCU YAKINLARI İÇİN ÖZEL İLETİŞİM HATTI

Filo Denizcilik, yolcuların aileleri ve yakınlarının yaşadığı endişeyi paylaştığını belirterek, yolcu yakınlarına anlık ve doğru bilgi akışı sağlamak amacıyla özel kriz ve bilgilendirme hattı oluşturulduğunu açıkladı.

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“BİLGİLER RESMİ KAYNAKLARDAN AKTARILACAK”

Açıklamada, arama-kurtarma operasyonundan gelecek her bir net bilginin, süreci bizzat takip eden şirket yetkilileri tarafından yolcu yakınlarına ve kamuoyuna şeffaf şekilde aktarılacağı belirtildi.

Bilgi kirliliğine mahal verilmemesi amacıyla yalnızca şirket ve resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalara itibar edilmesi istendi.

Filo Denizcilik açıklamasının sonunda, “Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir” ifadelerine yer verdi.

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