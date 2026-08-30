Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama: O anları anlattı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sağlık durumuna ilişkin ilk paylaşım geldi.
Hastane odasından fotoğraf paylaşan Yılmaz, yaşadığı rahatsızlığı şöyle anlattı:
"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum… Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu… Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm :) Yine 'Abi az iç' diyen, 'Saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."
EVİNDE RAHATSIZLANDI
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde göğüs ağrısı şikâyetiyle rahatsızlandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ANJİYO VE STENT UYGULANDI
Kalbin ön yüzünü etkileyen kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde kalp krizine neden olan damara balon ve stent uygulandı.
Yılmaz'ın doktoru ÇOMÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, müdahalenin başarılı geçtiğini ve sanatçının durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Akşit, hızlı müdahale sayesinde kalp dokusunda oluşabilecek hasarın büyük ölçüde önüne geçildiğini belirterek, Yılmaz'ın durumunun iyi seyretmesi halinde 24 saatin ardından servise alınabileceğini ve bir iki gün içinde taburcu edilebileceğini söyledi.
"HATTA ESPRİ YAPIYOR"
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Yılmaz'ın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yılmaz'ı yoğun bakımda ziyaret ettiklerini aktaran Erenoğlu, "Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor. Kontrol altında. Her şey yolunda giderse servise alacağız ve sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini ve Yılmaz'ın tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü açıklamıştı.