Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama: O anları anlattı

"HATTA ESPRİ YAPIYOR"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Yılmaz'ın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yılmaz'ı yoğun bakımda ziyaret ettiklerini aktaran Erenoğlu, "Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor. Kontrol altında. Her şey yolunda giderse servise alacağız ve sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini ve Yılmaz'ın tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü açıklamıştı.