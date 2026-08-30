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Fatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti

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Fatih’te emekli polis memuru, dehşet saçtı. Eşi ve çocuğunu öldüren polis memuru, intihar etti. Aile katliamı yapan polisin uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ali Yıldırım (72), kızı Elif Gülşah Yıldırım(27) ve eşi Süheyla Yıldırım (61) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Yıldırım, eşi ve kızına ateş etti. Katliam sonrası da aynı silahla intihar etti.

Fatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Başlık ResmiFatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti

EŞİNİ, KIZINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Başlık ResmiFatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında problemler olduğu ve eşi Süheyla Yıldırım'ın memleketi Kahramanmaraş'a gittiği, geçtiğimiz cuma günü ise evine geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edilirken, cenazelerin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması bekleniyor.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih
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